"Эксперимент получил обратный результат". Кабмин ликвидирует морские инспекции из-за неэффективности

Правительство ликвидирует морские инспекции из-за их неэффективности.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, в Госэкоинспекции существовали две отдельные морские инспекции – Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах.

"К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев", – написал Гончарук.

По его словам, эти органы полностью себя дискредитировали, в связи с чем и было принято решение об их ликвидации.

"Функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции", – сообщил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

Новая Гостаможенная служба заработада 8 декабря. С этого дня ей переданы все таможенные функции ликвидируемой ГФС.