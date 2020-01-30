Огневой контакт. Кому выгодно обострение на фронте

После встречи "нормандской четвёрки" в Париже в конце прошлого года Трёхсторонняя контактная группа в Минске приступила к обсуждению новых точек разведения войск. Но ситуация на Донбассе обострилась. С начала года погибли 11 украинских военнослужащих, а штаб операции Объединённых сил и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют обстрелы по всей линии фронта. В том числе неподалёку от города Золотое, а также в районе села Петровское. Напомним, что три месяца назад именно в этих точках в рамках операции по разведению войск украинская армия отошла на 1 км в тыл.

Зона АТО под прицелом

— Последние несколько дней слышны одинокие выстрелы и взрывы. Если это "восьмидесятка", то дома её можно и не услышать. А вот когда бьют из 120-х и 152-х, то здания подскакивают, — говорит Марина Данилкина, жительница Золотого, волонтёр. — У нас в Золотом громыхало с 10 по 20 января.

За годы войны женщина, как и большинство жителей зоны АТО, научилась различать калибр вооружения по звуку и размеру воронок.

— Сутки напролёт хаотически гатили по позициям украинских военных из стрелкового оружия и миномётов, — продолжает она. — Досталось и гражданским. Особенно хутору Вольный. С утра до ночи люди сидели в углах домов и подвалах. После обстрелов в огородах остались воронки по пояс. Прилетело и в жилые дома. К счастью, попадания были не сквозными. Хозяева своими силами закрыли дыры листами шифера. Кроме того, осколками посекло линии электропередачи, поэтому несколько дней местные жили без света.

По словам Данилкиной, представители гуманитарных организаций и украинские военные появляются на хуторе Вольный редко. Последние попытались проверить, что случилось с линиями электропередачи, но получили ранения.

Не меньше достаётся и населённому пункту Золотое-4 (соседнее Золотое-5 находится под контролем боевиков), а также посёлку Катериновка после октябрьского разведения войск в серой зоне. Проживают там в основном старики, около 120 человек. Из-за бесконечных обстрелов они практически не выходят из дома на улицу.

— Если состоится следующий этап разведения, то Золотое-4 окажется в серой зоне, — говорит Данилкина. — Кто её будет контролировать? Кто первый зайдёт, тот и будет командовать! А если это будут боевики с неподконтрольных территорий? Это же очень опасно для людей. Особенно для патриотов. Знаете, как у нас все боятся? Те, кто раньше выступал за Украину, теперь молчат.

"Жёлтый режим"

Напомним, что с октября 2019 года в Катериновке и Золотом-4 действует "жёлтый режим". По словам волонтёров, регулярно бывающих на линии разграничения, изначально его планировали ввести лишь на несколько недель, но потом продлили. В результате попасть в посёлки можно лишь через полицейский пункт пропуска при наличии документов о прописке, а посторонним (в том числе журналистам и волонтёрам) въезд запрещён.

— Теперь местные жители не могут ехать домой по второстепенным дорогам, они перекрыты. Вынуждены проезжать через установленные "ворота", — объясняет Константин Реуцкий, директор благотворительного фонда "Восток SOS". — Учитывая участившиеся обстрелы, это небезопасно. Во-первых, все люди едут через одно "узкое горлышко" и не понимают, что делать и куда прятаться, если начнётся обстрел. Во-вторых, иногда наматывают лишние шесть километров вдоль линии фронта.

При наличии информации об обстрелах людям было бы проще. Но, по словам Константина Реуцкого, в официальных сводках штаба операции Объединённых сил указано, что противник целится по посёлку Ореховое, который расположен севернее Золотого. При этом нет ни слова о том, что чаще всего "прилетает" с южной стороны этого села. Проще говоря, из зоны разведения сил.

— Если сообщить общественности правду об обстрелах хутора Вольный, придётся признать: боевые действия идут в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в селе Катериновка и всего лишь в пяти километрах от центра Золотого-4, — продолжает наш собеседник. — Неужели в такой ситуации можно говорить о выполнении минских соглашений и мирного плана?

Донбасс. За годы войны большинство жителей зоны АТО научились различать калибр вооружения по звуку и размеру воронок

Обострение на фронте — спланированная операция

По данным разведки, боевики готовились к этому заранее.

— Наши военные и международные наблюдатели видели, что сначала противник провёл в районе Золотого разведку с помощью беспилотников, — рассказывает Андрей Рымарук, бывший военный, волонтёр благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым". — А потом открыли огонь по всей линии фронта. Сейчас активно работают вражеские снайперы. Расстреляли наших ребят не только у Золотого, но и недалеко от Марьинки и Авдеевки.

Его слова подтверждают и сводки миссии ОБСЕ. В них говорится, что, запуская свои беспилотники в районе участка разведения сил "Золотое" (а также в пятикилометровой зоне вокруг него), наблюдатели замечали чужие летательные аппараты.

Кроме того, по словам военных, у них есть непроверенная информация, что на неподконтрольную территорию прибыли очередные группы российского спецназа. Якобы их задача — применить новые комбинации во время боевых действий.

— У наших военных нет запрета стрелять в ответ, — говорит Рымарук. — Командиры на местах самостоятельно принимают решение. Если офицеры заметили, что враг пытается выбрать более выгодную позицию либо готовится к обстрелу, они имеют полное право открыть огонь. Мониторинг сепарских и российских "пабликов" показывает, что количество погибших с той стороны превышает наши потери в несколько раз.

Болевые точки

Эксперты отмечают: в последние два года обострение на фронте происходит накануне важных мирных переговоров, и не исключают, что активизация противника вызвана минским диалогом о продолжении операции по разведению сил.

Обострение на фронте — спланированная акция противника. По данным разведки, боевики готовились к этому заранее

Напомним, что изначально Россия настаивала на отводе сил и средств по всей линии фронта, а представители нашей страны свою позицию не озвучивали. Лишь неделю назад министр обороны Андрей Загороднюк заявил: "С кем разводиться, если они должны разоружаться?" Проще говоря, дал понять, что выполнять требования россиян Украина не готова.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в Минске обсуждаются девять предложений о дальнейших точках разведения войск. Наша сторона предлагает проводить операцию в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки и Новосёловки Второй. Боевики настаивают на отводе войск в районе Счастья, Веселогоровки, Рассадки, Широкино, Авдеевки и КПВВ "Гнутово".

По словам дипломатов, Украина назвала районы, имеющие гуманитарное значение для населения с обеих сторон, а Россия посредством представителей ОРДЛО стремится улучшить позиции армии боевиков. Кроме того, требуя разведения в районе Счастья, россияне рассчитывают на возобновление транспортного сообщения между оккупированной территорией и свободной Украиной. И, вероятно, надеются открыть КПВВ. Наша страна на это долго не соглашалась, но теперь дискуссия возобновилась и всё больше звучит аргументов за. Особенно со стороны представителей ТЭС Счастья (этот стратегический объект снабжает электричеством север Луганской области и принадлежит компании "ДТЭК" Рината Ахметова).

— Некоторые местные жители тоже поддерживают эту идею, — говорит Реуцкий. — Ведь до войны Счастье было тесно связано с Луганском. В то же время проукраинское население выступает против. Сейчас украинские войска надёжно защищают город от нападения противника. А в случае разведения его никто не остановит. Люди переживают, что разведение может быть использовано для вероломного броска.

В свою очередь, украинские военные не поддерживают идею разведения войск в районе Широкино. Посёлок расположен в непосредственной близости к Мариуполю. И с 2014 года за него дважды шли ожесточённые бои.

Если боевики и дальше будут настаивать на данных точках разведения, считают военные эксперты, это будет означать, что они лишь пытаются затянуть процесс. Либо вовсе сорвать мирные переговоры.

Впрочем, не менее спорным остаётся и предложение украинской стороны о разведении войск в ра­йоне железнодорожного моста в Станице Луганской, который находится примерно в двух километрах от КПВВ. Очевидно, что цель этого решения — возобновление железнодорожного сообщения. Напомним, что до блокады 2017 года (тогда по решению СНБО перевозки товаров между Украиной и неподконтрольными территориями были прекращены) по этой ветке шли грузовые составы с углём на Луганскую ТЭЦ.

Единственная точка, с которой согласны все стороны, — КПВВ "Гнутово". Военные, находящиеся сейчас на ближайших к контрольному пункту позициях, говорят, что, отступив в этом районе на 2 км, мы ничего не потеряем.

Шаткий Минский мир

Почему Россия не прекращает мирные переговоры об отводе войск с линии разграничения и в то же время делает всё возможное для обострения ситуации на фронте? Военные говорят, что боевики провоцируют украинскую армию на адекватный ответ, чтобы сорвать минские соглашения и договорённости в "нормандском формате". Но эксперты придерживаются другого мнения.

— Донбасс для России — рычаг политического влияния на Украину, — говорит Олег Жданов, военный эксперт. — Она хочет отдать эту территорию на восстановление Украине, но оставить под своим протекторатом. А для этого важно поддерживать военные действия. Причём интенсивность боёв должна быть низкой, чтобы не мешать переговорам.

Именно так выглядит ситуация в последние два года. Судя по всему, не изменится и в текущем. Эксперты не берутся прогнозировать, на каких участках линии фронта будут наблюдаться обострения. Но считают, что в особой зоне риска находятся точки разведения войск.

— Россия также использует обострение на фронте для того, чтобы у нас не было даже мысли о смене формата и переговорной площадки для урегулирования ситуации на востоке Украины, — подчёркивает Жданов. — В такой ситуации мы должны взять инициативу в свои руки. За минувшие шесть лет мы ни разу не попросили собраться подписантов Будапештского меморандума. А почему бы нет?! Давайте разошлём приглашения (вот увидите, никто не откажется) и скажем: "Минск не работает, вот доказательства этого, давайте искать другие пути решения вопроса". Конечно, подобная публичность невыгодна России. Но что нам делать?

Действительно, ситуация на Донбассе по-прежнему остаётся тяжёлой. И выхода из неё не видно.