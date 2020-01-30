Украинская сторона не просила о встрече с Путиным в Израиле, – Ермак
Украинская сторона не просила о встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.
Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, сообщает Украинская правда.
"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова (помощник президента РФ Юрий Ушаков, – ред.), не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", – заверил Ермак.
По его словам, Зеленский передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина.
- В Офисе президента сказали, что двухстороння встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно.
- Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что команда Зеленского просила о встречи с Путиным во время визита в Израиль.
- Сам Зеленский допускал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 23 января в Израиле.
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Встреча в Израиле президентов Украины и России так и не состоялась.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется.