Украинская сторона не просила о встрече с Путиным в Израиле, – Ермак

Украинская сторона не просила о встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, сообщает Украинская правда.

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова (помощник президента РФ Юрий Ушаков, – ред.), не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", – заверил Ермак.

По его словам, Зеленский передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина.

В Офисе президента сказали, что двухстороння встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно.