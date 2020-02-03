"Продай собаку и заплати за газ". Нардепа Брагаря могут исключить из "Слуги народа"

Во фракции "Слуга народа" обсуждают наказание, вплоть до исключения, для нардепа Евгения Брагаря, который в эфире ток-шоу посоветовал пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить счет за газ. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко, сообщает Украинская правда.

"Уже обсуждаем (исключение Брагаря из фракции, – ред.) Третий день внутри фракции. Будем еще обсуждать. В понедельник будет малая фракция вечером и там обсудим. Это нормальный процесс принятия такого непростого решения, так как формально Евгений ничего не нарушил", – отметил он.

Глава партии также рассказал, что у него есть рыбки и он бы их не продавал.

Корниенко отметил, что скандальное предложения Брагаря вызвало большой резонанс во фракции, а сам нардеп очень переживает и решил ограничить свою коммуникацию со СМИ. При этом глава партии считает, что морального осуждения уже вполне достаточно в качестве наказания для Брагаря и он сделал выводы.

Прокомментировал скандал и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Во время заседания согласительного совета он посоветовал депутатам следить за словами во время эфиров и быть ближе к народу, передает LB.ua.

"Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам: иногда, мягко говоря, более внимательно относиться к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что мы можем делать ошибки, как и все другие, но ответственность, которая лежит на народных депутатах больше, чем на остальных", – сказал Разумков.

Он отметил, что со стороны выглядит так, будто в стенах Верховной Рады "другой климат и люди начинают жить в другой реальности".

"Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность – помогать их решать", – подчеркнул Разумков.

Как ранее сообщал Фокус:

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.

Позже нардеп Брагар извинился за сделанное предложение. "Слуга народа" говорит, что он новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.