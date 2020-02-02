"Пусть он лучше свои мозги продаст". Пенсионерка ответила нардепу, который предложил продать пса

По словам женщины, псу Шарику уже 14 лет и он почти слепой

Пенсионерка Любовь Колючая ответила нардепу от "Слуги народа" Евгению Брагарю, который посоветовал ей продать "элитного пса", чтобы оплатить коммуналку.

Об этом сообщает местное издает CBN.

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять", – заявила она.

По словам женщины, псу Шарику уже 14 лет и он почти слепой.

Изданию "Мой Кропивницкий" она рассказала, что пенсионерка имеет 31 год стажа, работала диспетчером на автовокзале. Сейчас она на пенсии и получает 2 тысячи гривен в месяц. Несмотря на то, что Любовь Павловна имеет субсидию, за коммунальные услуги платит много – почти 2 тысячи гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, если такая у нее есть, чтобы оплатить платежку за газ.

Позже нардеп Брагар извинился за сделанное предложение. "Слуга народа" говорит, что он новое лицо в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы.

Также известно, что Брагар, 31 января, написал заявление в полицию на волонтерок, которые вступили в конфликт с водителем автобуса "Луцк-Киев" из-за демонстрации в салоне фильма на русском языке.