Пенсия в Украине: можно ли просчитать будущие выплаты самостоятельно

"Пенсионный калькулятор" автоматически посчитает ориентировочную пенсию в соответствии с указанными лицом персональными данными.

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Многие украинцы, которые скоро собираются выходить на пенсию, хотят узнать, сколько они будут получать в качестве пенсии. И хорошая новость в том, что это можно узнать очень легко, выполнив несколько простых шагов. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сейчас у украинцев есть удобная возможность использовать "Пенсионный калькулятор" для расчета будущих пенсионных выплат. Этот инструмент автоматически определит примерный размер пенсии на основе предоставленных персональных данных. Для доступа к калькулятору нужно зарегистрироваться на портале Пенсійного фонду України с использованием электронной цифровой подписи.

В результате регистрации на портале ПФУ с использованием электронной цифровой подписи пользователь получит доступ к информации из Реестров относительно своих персональных данных и данных о трудовой деятельности. После этого с помощью "Пенсионного калькулятора" можно произвести расчет ориентировочного размера пенсии с учетом страхового стажа на текущую дату.

Можно также самостоятельно определить условия для расчета пенсии так:

выбрать алгоритм расчета – как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка;

Вы можете самостоятельно рассчитать будущую пенсию, умножив несколько показателей: средний размер заработной платы в Украине, коэффициент зарплаты застрахованного лица и коэффициент трудового стажа.

Итак, если человек работал в течение 30 лет на минимальной зарплате, то его будущая пенсия будет рассчитываться исходя из этих параметров. Пенсионная выплата зависит от нескольких факторов, включая сумму заработной платы, коэффициенты стажа и другие факторы. Если застрахованный работал на минимальной зарплате в течение всего трудового стажа, то его пенсия также будет минимальной.

Напомним, что некоторым пенсионерам могут отменить выплаты.

Ранее Фокус писал, какие изменения по стажу принял парламент и как это повлияет на размер пенсионных выплат.