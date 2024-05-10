Пенсія в Україні: чи можна прорахувати майбутні виплати самостійно

"Пенсійний калькулятор" автоматично порахує орієнтовну пенсію відповідно до зазначених особою персональних даних.

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Багато українців, які скоро збираються виходити на пенсію, хочуть дізнатися, скільки вони отримуватимуть як пенсію. І хороша новина в тому, що це можна дізнатися дуже легко, виконавши кілька простих кроків. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Наразі в українців є зручна можливість використовувати "Пенсійний калькулятор" для розрахунку майбутніх пенсійних виплат. Цей інструмент автоматично визначить приблизний розмір пенсії на основі наданих персональних даних. Для доступу до калькулятора потрібно зареєструватися на порталі Пенсійного фонду України з використанням електронного цифрового підпису.

У результаті реєстрації на порталі ПФУ з використанням електронного цифрового підпису користувач отримає доступ до інформації з Реєстрів щодо своїх персональних даних та даних про трудову діяльність. Після цього за допомогою "Пенсійного калькулятора" можна провести розрахунок орієнтовного розміру пенсії з урахуванням страхового стажу на поточну дату.

Можна також самостійно визначити умови для розрахунку пенсії так:

обрати алгоритм розрахунку — як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані трудової діяльності — доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку;

Ви можете самостійно розрахувати майбутню пенсію, помноживши кілька показників: середній розмір заробітної плати в Україні, коефіцієнт зарплати застрахованої особи та коефіцієнт трудового стажу.

Отже, якщо людина працювала протягом 30 років на мінімальній зарплаті, то її майбутня пенсія розраховуватиметься виходячи з цих параметрів. Пенсійна виплата залежить від кількох чинників, включно з сумою заробітної плати, коефіцієнтами стажу та іншими факторами. Якщо застрахований працював на мінімальній зарплаті протягом усього трудового стажу, то його пенсія також буде мінімальною.

Нагадаємо, що деяким пенсіонерам можуть скасувати виплати.

Раніше Фокус писав, які зміни щодо стажу ухвалив парламент і як це вплине на розмір пенсійних виплат.