Рада уволила первого министра из правительства Гончарука

Верховная Рада отправила в отставку министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак. Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов.

В своей речи Бабак поблагодарила членов правительства за сотрудничество и обрушилась с резкой критикой на "злопыхателей" в строительной отрасли.

"Я попросила слово, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала злопыхателями, в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут. Которые, думаю, очень хотели бы радоваться на моих костях после увольнения. Не получится. Не получится потому, что начатая этим правительством, Министерство развития громад, Офисом президента борьба с коррупцией в строительной сфере, сфере архитектурно-строительного контроля не имеет обратного пути", - сказала Бабак.

Напомним, что Бабак была депутатом Верховной Рады VIII созыва, баллотировалась по спискам партии "Самопомощь". В январе она написала заявление об отсавки с должности министра по собственному желанию.

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