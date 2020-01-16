Министр Алена Бабак уходит в отставку, – СМИ

Источники объясняют ее отставку тем, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия"

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об отставке. Она первой покидает свою министерскую должность в правительстве Алексея Гончарука.

Журналист Роман Кравец в своем Telegram написал, что Бабак уже написала заявление об отставке и подала его на рассмотрение премьеру.

"Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак уходит в отставку. Ее заявление уже есть в Кабмине", – пишет Кравец.

Источники Украинской правды объясняют ее отставку тем, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия". В то же время большинство нардепов "Слуги народа" не знают об увольнении Бабак.

Об уходе из правительства чиновницы якобы должны заявить завтра, 17 января, на профильном комитете в ВРУ.

Вероятным преемником Бабак в Минразвития общин и территорий может стать председатель Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль. Его кандидатуру пока обсуждают, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в "Слуге народа".

В то же время депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пишет в Telegram, что место Бабак может занять депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

В СМИ сразу появились слухи об отставке Гончарука, однако в Кабмине заявили, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.