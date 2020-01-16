"Пленки Гончарука": в "Слуге народа" требуют от СБУ расследовать происхождение записей

2020-01-16 16:33:13

14 0

С таким обращением выступает группа депутатов

Службе безопасности Украины необходимо провести расследование относительно  аудиозаписей с голосом якобы премьер-министра Алексея Гончарука и других украинских топ-чиновников.

С таким обращением выступает группа депутатов, сообщила партия "Слуга народа" в Telegram.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", – отметила представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

По ее словам, есть три возможных пути того, как эта информация (если она окажется правдивой) могла быть получена: в рамках уголовного расследования, которого нет; в пределах контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...