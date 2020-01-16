Порошенко об "пленках Гончарука": это – псевдоскандал в интересах одного известного олигарха

По мнению Порошенко, попытки "раздуть" скандал инициируют не украинские силы

Аудиопленки с голосом похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука были слиты в Сеть в интересах не украинских сил, а, скорее всего, олигарха и бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Такое мнение выразил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам", – заявил он.

По мнению Порошенко, попытки "раздуть" скандал инициируют не украинские силы.

"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха", – обратил внимание Порошенко.

Порошенко считает, что атаки совершаются на тех, кто занимается защитой государственной политики по поводу "одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным".

"И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы. Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", – добавил Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.