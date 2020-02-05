СБУ пришла с обыском на телеканал "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)

В здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко, передает УНИАН.

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший журналист телеканала, подтвердил информацию о обысках. Сейчас он находится на месте.

По словам Дубинского, обыски проводятся по делу о прослушке совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. СБУ пытаются найти техническое средство, с помощью которого велась запись, а также файлы и записи, которые могут свидетельствовать о причастности к прослушке. Согласно предоставленным сотрудниками СБУ документам, правоохранители пришли к журналисту Евгению Куксину.

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В офис телеканала также прибыл "слуга народа" Александр Куницкий и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Следователи СБУ сейчас проводят обыск.

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В СБУ утверждают, что обыски в офисе "1+1" по адресу улица Куреневская, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом", – говорится в сообщении.

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1+1 подтвердил обыски в помещении редакции программы "Гроші" и заявил о давлении на свободу слова.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

17 января президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.