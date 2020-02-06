Земельная реформа не предусматривает приобретение земли иностранцами, – Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в законопроекте "Об обороте земли" запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, законопроект прошел сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами.
"100% уверен, что учитывая то общественное внимание, которое имел этот законопроект. Сотни обсуждений с ассоциациями, с экспертами, со всеми – там нечего бояться. Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцами в любой форме: через корпоративные права, через банки", – заявил Арахамия.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Госгеокадастр внесены только 17 млн га земель (29% от общего количества).
- "Земельная" реформа может заблокировать Раду на несколько месяцев.
- Немецкие фермеры считают доработанный проект закона по рынку земли (№2178-10) дискриминационным.