МИД: Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 7 февраля, провел встречу с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, по итогам которой заявил, что Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе имплементацию Закона Украины "Об образовании" и вопрос национального меньшинства", – говорится в сообщении.

Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 года Закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии по закону "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.

Сийярто, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном уже этой весной, если заседание мартовской межправительственной комиссии пройдет успешно.