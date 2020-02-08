Если Зеленский и звонит Рябошапке, то это не страшно, – Чумак

При президенте Владимире Зеленском и оперслужбы, и органы досудебного следствия стали более-менее независимыми.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал замгенпрокурора Виктор Чумак.

"Прокуратура стала работать более-менее независимо. То есть никто не звонит, никто не говорит, что делать", – говорит Чумак.

По словам замгенпрокурора, перед назначением на должность у него не было встречи с президентом. Сейчас Зеленский тоже ему не звонит и "на ковер" его не вызывает.

А насчет самого генпрокурора, то тут звонок президента не так и страшен.

"Если может позвонить генпрокурору, то я думаю, это не страшно. Он же не требует от него каких-то конкретных людей. Я же понимаю, что президента иногда беспокоят вопросы правоохранительной ситуации в стране", – говорит Чумак.

"Главное, чтобы не было прямых указаний. Это мы и сами знаем. И прямых указаний мы не получаем", – добавил он.

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