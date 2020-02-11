Зеленский: Захват Украины приведет к распаду России

Президент Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял (на встрече Нормандской четверки, – ред.). Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", – отметил Зеленский.

При этом он считает, что если Россия "захватит" Украину, то такие действия могут привести к распаду самой Российской Федерации.

"Самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что главной стратегией для его команды является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

"Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос – не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть", – отметил он.

Президент также считает, что завершение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

"Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Владимир Зеленский, комментируя предложение Игоря Коломойского, заявил, что Украина не будет менять евроинтеграционный курс и не будет возвращаться к налаживанию отношений с Россией.