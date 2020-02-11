Конец эпохи Коломойского. Как в соцсетях обсуждают увольнение Богдана и назначение Ермака

Предшествовал этому событию очередной слух об отставке Андрея Богдана. Впрочем, эту информацию восприняли не слишком серьезно. Ведь он уже собирался уходить с поста прошлым летом. По крайней мере, именно это утверждали СМИ в августе, распространяя якобы заявление об уходе, якобы написанное Богданом.

Впоследствии Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, как и вся президентская команда. Они договорились об этом с самого начала, чтобы показать, что не держатся за должности.

Но в этот раз все оказалось по настоящему. И Андрей Богдан действительно ушел. Надо отметить, что в последнее время он редко появлялся рядом с президентом на мероприятиях, почти ничего не постил в соцсетях и как-то "пропал с радаров".

Теперь в соцсетях гадают, что может значить новое назначение. Ранее Ермак заявлял, что может назвать президента "своим другом". Кроме того, Ермак - один из немногих, у кого есть прямой контакт с Зеленским в любое время суток.

Занимается он международными отношениями, в частности, переговорами с Россией по Донбассу и обмену пленными. За что и был часто критикуем. А до работы на нового президента он был помощником депутата от Партии Регионов Эльбруса Тедеева в V, VI и VIІ созывах Верховной Рады.

Это и стало одним из предметов обсуждения. Якобы он близок к Путину и теперь будет навязывать невыгодную для Украины позицию на переговорах. Хотя, в ОП уже спешно отметили, что назначение Ермака никак не повлияет на политический курс государства. "Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью", – отметили в ОП.

Отмечают, что это "конец эпохи Коломойского" и, возможно, это новое назначение повлечет за собой очередной раскол в рядах "слуг народа". И новые увольнения.

Но есть мнение, что не произойдет ничего. Точнее, Ермак и правда будет главой Офиса президента и не более. Будет транслировать его мнение и быть верным соратником. Это косвенно подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Он (новый глава ОП Андрей Ермак, – ред.) для нас не новый совершенно, да, просто на новой должности. Я думаю, что с точки рения обычных людей, которые гуляют по улице, особо ничего не поменяется в этом отношении. У нас есть программа партии, программа правительства – это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться", – отметил Арахамия.

А еще гадают, куда денется Андрей Богдан. Тут мнение довольно единодушное: он никуда не денется из политики. И как был "серым кардиналом", шепчущим на ухо президенту, так им и останется, только станет еще менее публичным.

Более точно, что же ожидать от нового главы ОП, мы узнаем уже завтра: в 10.30 утра Андрей Ермак проведет брифинг для СМИ, где и расскажет о своих задачах на посту.