Украина ответила главе МИД РФ на предложение "обменяться послами"

МИД Украины заявило об отсутствии оснований повышать статус дипломатических отношений с России путем назначения посла.

Об этом сообщает УНИАН.

"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупацию Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", – заявили в министерстве.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обменяться с Украиной послами, если в Киеве примут соответствующее решение.

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Андрей Воробьев, который скончался в июне 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик. Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

Тогдашняя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае.

Также Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в США.