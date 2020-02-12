Ермак заявил, что Украина должна стать инвестиционной меккой

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина находится в центре всемирного внимания. Об этом сообщил Ермак на брифинге.

По мнению, новоназначенного главы ОП страна не должна терять такой шанс.

"Украина в топе всемирного внимания, и мы не можем терять этот шанс, и необходимо сделать все, чтобы сегодня, то внимание, интерес, которые мы имеем и чувствуем во время международных визитов президента Украины, не заканчивался сегодня и давал нам конкретные результаты", – заявил Ермак.

Также Ермак добавил, что Украина должна стать инвестиционной меккой для всего мира.

"Еще одно очень важное направление, которое очень часто можно услышать во время речей и выступлений президента, это наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала сегодня инвестиционной меккой. Поэтому у нас есть конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать. Сегодня это задание получили наши губернаторы, сегодня этим занимается правительство Украины и все, кто привлечен к работе по улучшению инвестиционного климата", – говорит глава ОП.

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