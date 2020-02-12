Дальнобойщики выехали на протест против реформы Кабмина. Гончарук непреклонен
Сегодня, 12 февраля, дальнобойщики приехали на митинг в правительственный квартал, а также частично заблокировали движение на въезд в Киев.
Об этом сообщает УНИАН.
Митинг под Кабмином состоялся утром. Тогда у водителей было 16 требований к властям, среди которых увольнение главы Мининфраструктуры Владислава Криклия.
Также они требовали урегулирования вопроса с выдачей разрешений на международные перевозки, что существенно увеличивает время простоя на границе.
На фурах было видно плакаты с надписями: "Чиновники, не издевайтесь на автоперевозчиками".
Позже дальнобои перешли к частичному блокированию подъездов к Киеву. Так, водители полностью заняли крайнюю правую полосу Бориспольского шоссе, чем усложнили движение по дороге.
Аналогичная ситуация имела место на Житомирском и Одесском шоссе.
Премьер Алексей Гончарук уже выступил с заявлением в котором заявил, что "отката" с новой электронной системы выдачи разрешений на перевозки не будет.
"Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять", – говорит он.
По его словам, раньше существовал квотный принцип получения разрешений, что часто приводило к фактам коррупции. Теперь же перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение 5 дней получить разрешение.
"Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента", – добавл он.
Как ранее сообщал Фокус:
- По словам премьера Алексея Гончарука, в 2020 году в Украине планируют построить рекордное количество дорог – минимум 4 000 километров.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.
- Криклий также рассказал, что в Украине появятся три платные дороги. Также он поведал о разработке проектов концессионных дорог.