Олифер: в Минске почти согласовали разведение войск на одном участке

В Минске на переговорах по Донбассу практически согласовано, что одним из трех новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения станет район возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Практически согласован один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной. Продолжается работа над согласованием других", – заявила пресс-секретарь Кучмы.

Кроме того, по ее словам, акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО".

Как ранее сообщал Фокус:

На встрече лидеров "нормандской четверки" было достигнута договоренность об отводе войск на трех дополнительных участках на Донбассе. Этот вопрос обсуждался на первой в этом году встрече ТКГ в Минске 16 января. Всего стороны предложили 9 участов для разведения войск. По данным СМИ, удалось согласовать только одну - в районе КПВВ Гнутово.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".