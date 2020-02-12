Олифер: в Минске почти согласовали разведение войск на одном участке

Политика
Встреча контактной группы по Донбассу прошла в Минске

В Минске на переговорах по Донбассу практически согласовано, что одним из трех новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения станет район возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Практически согласован один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной. Продолжается работа над согласованием других", – заявила пресс-секретарь Кучмы.

Кроме того, по ее словам, акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО".

Как ранее сообщал Фокус: