ОП признал, что визит Зеленского в Оман не был официальным

Офис президента Украины в ответ на запрос от нардепа "ЕС" Владимира Арьева о визите Владимира Зеленского в Оман сообщил, что украинский лидер летал в личных целях.

Ответ ОП нардеп опубликовал в Facebook.

"Относительно официального статуса... поездка президента Украины в Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса и совершалась за личные средства. Поэтому организационно-протокольное сопровождение не осуществлялось, делегация не предполагалась", – сказано в документе.

В ведомстве сообщили, что Зеленский лично оплатил проживание в пятизвездочном отеле, его перелет вместе с супругой рейсовым самолетом.

"...Подчеркиваем, что частная поездка предполагает личные траты на нее, а вся остальная информация будет обнародована в декларации президента", – подчеркнули в ОП.

Отметим, нардеп получил ответ от Офиса президента 7 февраля. На документе стоит подпись экс-главы ведомства Андрея Богдана.

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