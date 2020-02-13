Ермак впервые в качестве главы ОП провел встречу с послами G7

Новоназначенный глава Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак провел первую официальную встречу на новой должности. В ходе беседы с послами стран "Большой семерки", он поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Ермак проинформировал делегацию о ситуации на Донбассе, а также о будущих шагах в рамках Минского процесса.

"Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы на всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", – сказал Ермак.

Он отметил, что "нормандский саммит" в Париже был "довольно успешным".

"Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минск. Однако, важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира. Темп в работе над списками и возвращением наших людей не будет снижаться", – сказал Ермак.

Глава ОП также сообщил, что по результатам встречи ТКГ в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения сил на линии соприкосновения. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Он заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса Президента будет "обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

В ОП заявили, что с назначением Андрея Ермака главой Офиса президента политический курс государства не изменится.