Оман на двоих. В соцсетях обсуждают, действительно ли Зеленский тайно встречался с Патрушевым

Дело об отдыхе Владимира Зеленского в дорогом отеле Омана уже стало понемногу забываться, когда в Сети появилось расследование программы "Схемы: коррупция в деталях". Напомним, на новогодне-рождественские праздники президент сначала отправился в Буковель, а потом был "застукан" в роскошном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане. Когда публика начала интересоваться, что, собственно, происходит, и почему президент там, а не в Украине, офис президента начал путаться в показаниях и в итоге появилась информация, что Зеленский отправился в Оман на собственные средства, но совмещает приятное с полезным – обсуждает экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину. Возвращение также вышло скомканным: 8 января был сбит самолет МАУ возле Тегерана, а в Киев президент прилетел только на следующий день.

В расследовании программы "Схемы" утверждается, что журналисты получили два независимых подтверждения того, что бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетел в Оман в последний день пребывания там президента Владимира Зеленского. А потом Зеленский вернулся в Украину на том же самом самолете. Это Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN.

Прямо журналисты не говорят, что Зеленский и Патрушем встречались, но такой вывод из расследования напрашивается атоматически.

"Доверенный силовик Путина летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то задержалось почти на сутки", - говорится в материале "Схем".

Сразу после выхода сюжета новоназначенный глава Офиса Президента Андрей Ермак написал пост, в котором заявил, что расследование "Схем" – неправда от начала и до конца. Причем он признал, что СМИ должны критиковать власть, чтобы "она всегда находилась в трезвом состоянии, не забывала, что она временная, что мы здесь для того, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше. Чтобы мы всегда отвечали за свои действия и готовы были отчитываться перед обществом".



"Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего. Это все – неправда от начала и до конца и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения. Завтра любой может выпустить такой сюжет о том, в котором единственным свидетельством будут "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку. Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет", – заявил Ермак.

Офис президента в офицальном сообщении также заявил, что расценивает расследование как откровенную манипуляцию общественным мнением и будет подавать на журналистов в суд с требованием опровергнуть изложенную информацию.

"Когда такую ​​манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой", – говорится в заявлении.

Сам Патрушев сюжет не комментировал, но за него ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вранье", – заявил он.

Надо отметить, что самого Ермака также подозревают в том, что он приложил руку к визиту в Оман и пресловутой встрече. В расследовании говорится, что за две недели до Омана в Москву ездили мэр Харькова Геннадий Кернес и Роберт Тадеев, брат экс-депутата от Партии Регионов Эльбруса Тадеева (помощником которого в свое время был Ермак). По данным журналистов, встречались они там как раз с Патрушевым. При этом сам Кернес говорит, что ездил в Москву лечить зубы и с Патрушевым не встречался. Его слова подтверждает и Тадеев. Он также заявил, что не знаком с Ермаком.

В соцсетях многим 18-тиминутного ролика оказалось вполне достаточно, чтобы начать подозревать Зеленского в тайных переговорах с РФ и требовать от него объяснений.

Также прозвучало мнение, что озвученная журналистами информация достаточная для начала процедуры импичмента, что бы это ни означало.

Однако многим лидерам общественного мнения сюжет показался совершенно неубедительным, а озвученные факты — притянутыми за уши.

Ударит ли по рейтингу Зеленского публикация расследования узнаем в скором времени, после появления результатов очередных соцопросов. Но Офис президента сдаваться не собирается и будет отстаивать свою правоту в суде.