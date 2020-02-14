Лукашенко: Пока я жив, буду бороться, чтобы Беларусь оставалась независимой

Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею возможного объединения республики с Россией. Об этом сообщает Белта.

Он отметил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

"Нам говорят: мы разные страны – намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России", – сказал он.

При этом Лукашенко убежден, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

"Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут "нет", – заявил президент Беларуси и добавил, что письма с аналогичным посылом ему пишут и обычные россияне.

В то же время он отрицает версии, что Путин хочет остаться у власти за счет объединения Беларуси и России в одного государство.

"Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно – если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский Президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко", – добавил он

Также Лукашенко подчеркнул, что "даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин уговаривал Лукашенко создать "сверхдержаву" из двух стран, что помогло бы ему обойти ограничения президентских сроков, став лидером нового Союзного государства. Однако такой "план провалился" после встречи Путина с Лукашенко в Сочи 7 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Александр Лукашенко заявил, что РБ никогда не станет частью другой страны, даже "братской России".