Украина будет вести диалог с переселенцами, а не с боевиками, – Зеленский

Украина не намерена вступать в "прямой диалог" с главарями "республик" на Донбассе.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По его словам, зарубежные партнеры периодически предлагают такую идею, но Украина не даст на это своего согласия.

"Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня состоится не на словах, а в реальной жизни. Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО", – рассказал он.

Президент пояснил, что готов к диалогу с жителями оккупированных территорий, но в ином формате: "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население".

Также, по мнению президента, необходимо подключить к диалогу переселенцев.

"Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены", – заявил он.

По замыслу Зеленского, переселенцы могут активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Она пройдет с 14 по 16 февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности был обнародован план прекращения войны на Донбассе, разработанный международными неправительственными организациями вместе с Российским советом по международным делам. Однако позже, его убрали с сайта.

В МИД Украины заявили, что план примирения Украины и России был снят с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку не соответствует официальной позиции Украины.

15 февраля Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с американскими конгрессменами, которым заявил о заинтересованности в участии США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.