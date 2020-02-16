Новый глава Офиса президента обнародовал декларацию за 2019 год

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал свою декларацию за 2019 год. Документ был опубликован на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно декларации, Ермак владеет квартирой площадью 107,8 кв. метров, автомобилем Toyota Camry, приобретенным в 2015 году, а также рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1 тыс. грн.

Всего доход Ермака за 2019 год составил 254 959 грн, сюда входит доход от предпринимательской деятельности, зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в "Медийной группе европейского партнерства" и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Ермак также владеет частями корпоративных прав в 9 компаниях, среди которых указываются такие, как 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", 10% в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина" и по 50% в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность".

Ему принадлежит принадлежат 60% прав в Адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% в ООО "АМА ВИЖН" и 0,01% - у ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис". Руководитель ОП является конечным владельцем всех вышеназванных компаний.

На Ермака оформлен кредит в размере 1 262 500 грн, также он владеет наличными средствами в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро. На банковских счетах у Ермака имеется 26 803 и 609 грн.

Кроме этого, глава ОП одолжил третьим лицам 1 380 660 грн, а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" составляет 3 334 218 и 4,98 млн гривен.

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