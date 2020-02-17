Разумков поругал нардепов из-за "непонятного поведения" во время работы

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов прекратить отвлекаться на рабочем месте на собственные дела, еду и телефоны.

Об этом он заявил во время согласительного совета 17 февраля, передает Украинская правда.

По его словам, во время его коммандировок в регионы Украины, работу парламента оценивали в основном позитивно.

"Однако ко мне, как к председателю Верховной Рады, я думаю, что и вы об этом тоже слышите, что людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то", – заявил Разумков.

По его словам, к нему подошла учитель и говорит: "Ну смотрите, я так же, как и вы хожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени немножко больше?".

"Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают в пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали", – сказал глава Верховной Рады.

Отметим, Разумков не в первый раз отчитывает нардепов за еду и курение в сессионом зале.

"Зал Верховной Рады – это не столовая, это не место для курения. Так же IQOS. Я не видел в зале табличек IQOS Friendly. Также я обращаюсь ко всем, что в зале Верховной Рады не нужно удовлетворять свои другие физиологические потребности", – говорил Разумков депутатам еще в октябре.

Как ранее сообщал Фокус:

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