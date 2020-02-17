Кремль: ясности по проведению нового саммита в "нормандском формате" пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики по срокам проведения нового саммита в "нормандском формате" в Берлине пока нет. Об этом передает Интерфакс-Украина.
"Пока точного понимания нет", – сказал Песков, отметив, что не может сказать, в каком месяце пройдет эта встреча.
На уточняющий вопрос, состоится ли такая встреча вообще, Песков ответил, что данный вопрос обсуждается.
"Для проведения такой встречи, как минимум, нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано", – заявил пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, "в данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам".
"В данном случае идет речь о конкретных документах", – добавил Песков.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.
- Следующая встреча "Нормандской четверки" должна состояться через четыре месяца, ориентировочно в апреле.
- Замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что для проведения новой встречи в "нормандском" формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.