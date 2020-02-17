Кремль: ясности по проведению нового саммита в "нормандском формате" пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики по срокам проведения нового саммита в "нормандском формате" в Берлине пока нет. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Пока точного понимания нет", – сказал Песков, отметив, что не может сказать, в каком месяце пройдет эта встреча.

На уточняющий вопрос, состоится ли такая встреча вообще, Песков ответил, что данный вопрос обсуждается.

"Для проведения такой встречи, как минимум, нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "в данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам".

"В данном случае идет речь о конкретных документах", – добавил Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.

Следующая встреча "Нормандской четверки" должна состояться через четыре месяца, ориентировочно в апреле.