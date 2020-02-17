Денисова требует от Москальковой предоставить точные данные о задержанных Россией украинцах

Российская сторона продолжает безосновательно задерживать украинцев в аннексированном Крыму, не предоставляя официальных данных в уполномоченные органы Украины.

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что 4 февраля 2020 года решением "Киевского районного суда" был незаконно арестован крымский татарин Нариман Межмединов. Об этом задержании стало известно лишь сегодня из сообщения "пресс-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю. А 15 февраля 2020 года задержало в Азовском море судно с гражданами Украины на борту.

В связи с этим Денисова обращается к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных гражданах Украины, в частности их полные анкетные данные, основания задержания и процессуальный статус.

Также украинский омбудсмен требует проверить соблюдение прав задержанных украинцев на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.

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