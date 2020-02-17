Денисова требует от Москальковой предоставить точные данные о задержанных Россией украинцах
Российская сторона продолжает безосновательно задерживать украинцев в аннексированном Крыму, не предоставляя официальных данных в уполномоченные органы Украины.
Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
Она напомнила, что 4 февраля 2020 года решением "Киевского районного суда" был незаконно арестован крымский татарин Нариман Межмединов. Об этом задержании стало известно лишь сегодня из сообщения "пресс-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю. А 15 февраля 2020 года задержало в Азовском море судно с гражданами Украины на борту.
В связи с этим Денисова обращается к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных гражданах Украины, в частности их полные анкетные данные, основания задержания и процессуальный статус.
Также украинский омбудсмен требует проверить соблюдение прав задержанных украинцев на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
- Полиция Автономной республики Крым и Севастополя начало уголовное производство по факту захвата сотрудниками ФСБ РФ украинских рыбаков в Азовском море.
- Позже ФСБ провела допрос задержанных рыбаков. В частности, капитан украинского судна рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.
- Позже стали известны имена украинских рыбаков, задержанных в Азовском море.