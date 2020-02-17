Задержание украинцев в Азовском море: МИД Украины выразил РФ протест

В понедельник, 17 февраля, Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах РФ в Украине и выразило протест в связи с задержанием украинских рыбаков в Азовском море.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", – говорится в сообщении.

В частности, российской стороне было передано требование немедленно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.

"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", – добавили в МИД.

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