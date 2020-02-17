Задержание украинцев в Азовском море: МИД Украины выразил РФ протест
В понедельник, 17 февраля, Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах РФ в Украине и выразило протест в связи с задержанием украинских рыбаков в Азовском море.
Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", – говорится в сообщении.
В частности, российской стороне было передано требование немедленно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь.
"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", – добавили в МИД.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Азовском море российские пограничники задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.
- Полиция Автономной республики Крым и Севастополя начало уголовное производство по факту захвата сотрудниками ФСБ РФ украинских рыбаков в Азовском море.
- Позже ФСБ провела допрос задержанных рыбаков. В частности, капитан украинского судна рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.
- Позже стали известны имена украинских рыбаков, задержанных в Азовском море.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова требует проверить соблюдение прав задержанных украинцев на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.