Обострение на Донбассе: Сивохо перенес презентацию Нацплатформы примирения с ОРДЛО

Презентация Национальной платформы примирения и единства отложена из-за обострения боевых действий на Донбасее.

Об этом написал в Facebook советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести", - написал Сивохо.

Он отметил, что намерен продолжить налаживать диалог между простыми людьми "непублично, системно, беспрерывно".

Ранее презентация была запланирована на 19 февраля. Теперь дату ее проведения обещают сообщить позже.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства в целях реинтеграции Донбасса.

Сергей Сивохо заявил, что народные депутаты саботируют политику президента Украины Владимира Зеленского после того, как в Раде провалили законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО.