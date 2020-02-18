Обострение на Донбасее: ЕС обвинил боевиков и ожидает реакции от России

Представители Европейского Союза обвинили в обострении на Донбассе утром 18 февраля пророссийских боевиков.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

В ЕС считают, что пророссийские боевики нарушили решим тишины, а российская сторона должна повлиять на них.

"Применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается", – сказано в заявлении.

Представитель ЕС подчеркнул, что в этом контексте решающее значение "имеет полная реализация Минских соглашений", а также мер, согласованных на саммите лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

В связи с обострением ЕС ожидает действий от России, добавил он.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", – подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".