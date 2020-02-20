"Это выдающаяся страница в истории". На Майдане активисты помянули Небесную сотню
В Киеве на Майдане независимости проходит поминальная акция в честь Небесной сотни.
Об этом с места событий сообщает корреспондент Фокуса.
По словам организаторов, одна из целей акции – "показать некоторым представителям власти и врагам, что Майдан – выдающаяся страница в истории".
"Любые попытки опорочить имена Небесной сотни и отбелить убийц в погонах будут бесполезны", – заявляют митингующие.
Всего на вечернюю акцию в честь Небесной сотни и годовщины Революции Достоинства пришли около 250 человек.
Это уже вторая поминальная акция за 20 февраля на главной площади Украины: утреннее вече посетили около 150 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская утром 20 февраля приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.
- Позже Зеленский встретился с семьями погибших 20 февраля 2014 года на Майдане и пообещал довести расследование до конца.
- В шестую годовщину расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.