"Это выдающаяся страница в истории". На Майдане активисты помянули Небесную сотню

Политика
На акцию поминовения пришли около 250 человек

В Киеве на Майдане независимости проходит поминальная акция в честь Небесной сотни.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Фокуса.

По словам организаторов, одна из целей акции – "показать некоторым представителям власти и врагам, что Майдан – выдающаяся страница в истории". 

"Любые попытки опорочить имена Небесной сотни и отбелить убийц в погонах будут бесполезны", – заявляют митингующие. 

Всего на вечернюю акцию в честь Небесной сотни и годовщины Революции Достоинства пришли около 250 человек. 

Это уже вторая поминальная акция за 20 февраля на главной площади Украины: утреннее вече посетили около 150 человек.

Как ранее сообщал Фокус: