Колонна с эвакуированными уже в Санжарах. Полиция разогнала протестующих (обновлено)
Колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары.
В селе начались столкновения, слышны выстрелы. Часть протестующих пыталась не пустить автобусы в город и бросали в них камни. Другая часть их пыталсь остановить. Полиция в ответ применила силу, есть задержанные и раненые.
Все эвакуированные и водители – в защитных масках. Во многих автобусах разбиты окна.
Журналисты говорят, что в Санжары приехали 7 автобусов. Всю колонну сопровождают полицейские.
Автобусы заехали на территорию медцентра.
Рядом находятся протестующие и большое количество полицейских.
"Нацгвардия совершает прорыв, бьют куда видят. Десятка два, из тех кого я знаю, с травмами. Ничего серьезного – разбитые носы и лица в крови. Но мы намерены стоять до последнего", – рассказал Фокусу один из протестующих Роман Бобенец.
Некоторые протестующие к вечеру перешли в нетрезвое состояние.
Один из активистов предлагает построить для эвакуированных мобильные домики.
"Вы понимаете, что мобильный домик за два часа строится и стоит 2000 грн. И не было бы такого ажиотажа. У нас тут все коммуникации есть, все связано. Понимаете, вы отравите нас", – говорит он.
Также протестующий объяснил, почему лично он боится приезда украинцев из Уханя: с борта в Китае сняли четырех пассажиров, которые якобы были заражены.
"Зараженные", в свою очередь, могли общаться с другими людьми, а вирус передается воздушно-капельным путем. Соответственно, считает активист, нет гарантии, что в Украину прилетели здоровые граждане.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.
- Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
- При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.
- А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".
- Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.
- Премьер-министр Алексей Гончарук уже вылетел из Киева под Полтаву. Также он сообщил, что в Новых Санжарах будет оперштаб Кабмина.