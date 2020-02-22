Суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого по делу Гандзюк в Украину

Политика
В течение 7 дней у задержанного есть возможность подать апелляцию

Болгарский суд разрешил выдать Украине подозреваемого Алексея Левина, который проходит по делу Гандзюк.

Об этом сообщает местное издание Флагман.

Левин скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. Там его еще 24 января и задержали правоохранители.

Прокурор Бургаса Георгий Чинев сразу же обратился в суд с просьбой разрешить экстрадицию Левина в Украину, на что получил положительный ответ.

В течение 7 дней у задержанного есть возможность подать апелляцию, но пока он находится под арестом.

Судьи, разрешившие экстрадицию Левина, также добавили, что подозреваемый – не военный преступник, а потому нет никаких оснований для опасений, что в Украине его подвергнут пыткам или бесчеловечным видам наказания.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома. 
  • В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.
  • По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука. 