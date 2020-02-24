Ахметов ходил на допрос в НАБУ по делу Порошенко? Холодницкий: Нет. Хотя, возможно, и да
Бизнесмен Ринат Ахметов приезжал на допрос в НАБУ, но не по делу "Роттердам+".
Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель САП Назар Холодницкий.
По словам Холодницкого, Ахметов давал показания в качестве свидетеля.
На уточняющий вопрос, свидетельствовали ли он в деле по Порошенко, директор САП ответил: "Нет. Хотя, возможно, и да, там все интересно".
Также у Холодницкого поинтересовались, представляет ли он себе ситуацию, когда он сам приносит генпрокурору Руслану Рябошапке ходатайство о подозрении на Порошенко?
"Что тут представлять? Раньше я таких ходатайств на нардепов носил не одно и не два, штук пять наберется... Он народный депутат. Обычный народный депутат", – заявил он.
11 февраля Ахметов сходил в НАБУ на допрос в качестве свидетеля. Пресс-служба бизнесмена за разъяснениями журналистов отправила в НАБУ, сказав только, что Ахметов "всегда открыт к общению с госорганами".
В НАБУ ситуацию комментировать тоже отказались.
Ахметов выходит из НАБУ. Фото: bihus.info
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 февраля Печерский райсуд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Госбюро расследований пятого президента Петра Порошенко. Исполнить привод обязали Национальную полицию.
- У Порошенко отреагировали и заявили: "Решение суда неправосудно, ведь судьи не уведомили Порошенко о своем заседании и нарушили территориальную подсудность".