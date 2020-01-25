"Давайте начинать жить по закону": Венедиктова обратилась к Порошенко после его допроса

Ирина Венедиктова считает влиянием на следственные действия попытки попасть в здание ГБР вместе с пятым президентом

Врио директора ГБР Ирина Венедиктова просит нардепов, желающих с ней встретиться, делать это не во время допроса пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом она сообщила в видеообращении.

Она обратилась к депутатам со словам, что у нее расписан график и что она не живет интересами нардепов.

"И все же решение Конституционного суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата – это тот, который не может быть отложен на длительное время и осуществляется раньше приема других должностных лиц и граждан. Если Вы считаете необходимым встретиться со мной – давайте встретимся! Но я очень прошу – не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко", – заявила Венедиктова.

По ее словам, такие действия народных депутатов выглядят как влияние на следственные действия.

"Кроме того, я хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как обращения граждан. Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым Вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями. Давайте начинать жить по закону, давайте начинать уважать закон, и давайте каждый начнет с себя", – заявляет Венедиктова.

Как ранее сообщал Фокус:

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.

24 января Порошенко все же пришел на допрос. Вместе с Порошенко на допрос пришла группа депутатов от фракции "Евросолидарности".