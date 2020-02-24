Ахметов ходил на допрос в НАБУ по делу Порошенко? Холодницкий: Нет. Хотя, возможно, и да

"Приезжал как свидетель по другому производству. Там все интересно", – говорят в САП

Бизнесмен Ринат Ахметов приезжал на допрос в НАБУ, но не по делу "Роттердам+".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

По словам Холодницкого, Ахметов давал показания в качестве свидетеля.

На уточняющий вопрос, свидетельствовали ли он в деле по Порошенко, директор САП ответил: "Нет. Хотя, возможно, и да, там все интересно".

Также у Холодницкого поинтересовались, представляет ли он себе ситуацию, когда он сам приносит генпрокурору Руслану Рябошапке ходатайство о подозрении на Порошенко?

"Что тут представлять? Раньше я таких ходатайств на нардепов носил не одно и не два, штук пять наберется... Он народный депутат. Обычный народный депутат", – заявил он.

11 февраля Ахметов сходил в НАБУ на допрос в качестве свидетеля. Пресс-служба бизнесмена за разъяснениями журналистов отправила в НАБУ, сказав только, что Ахметов "всегда открыт к общению с госорганами".

В НАБУ ситуацию комментировать тоже отказались.

Ахметов выходит из НАБУ. Фото: bihus.info

Как ранее сообщал Фокус:

21 февраля Печерский райсуд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Госбюро расследований пятого президента Петра Порошенко. Исполнить привод обязали Национальную полицию.