Закон о рынке земли Рада может принять в марте, – торгпред Украины

В Кабмине не исключают, что закон о рынке земли Верховная Рада может принять уже в марте.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Укринформ.

"Относительно рынка земли, я думаю, что апрель – это очень консервативный сценарий для принятия закона", – сказал Качка в Вашингтоне на встрече с представителями американского бизнеса.

Он считает, что все будет зависеть от скорости работы парламента. В то же время, добавил он, народные избранники продвигаются в "достаточно быстром темпе", а правящая партия настроена на быстрое принятие закона.

По состоянию на 21 февраля парламент рассмотрел 1505 правок.

Следующая пленарная неделя Верховной Рады начинается 3 марта.

Председатель подкомитета по вопросам Регламента комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов считает, что рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли будет продолжаться до второй половины мая.

По его словам, в среднем нардепы тратят полторы минуты на одну поправку. Он анализирует, что надо еще 90 календарных дней – это фактически 6,5 пленарных недель.

"То есть завершить рассмотрение законопроекту мы сможем на втором пленарном недели мая", – пояснил Фролов, передает Укринформ.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября.