Подбитый на взлете. Foreign Policy — о причинах падения рейтинга Зеленского

"Имея четкий мандат от своей страны, дико популярный президент создал правительство и окружение с репутацией честных и порядочных политиков. Он начал реформу, получив ряд впечатляющих законодательных достижений. Но несмотря на иностранный и внутренний энтузиазм по поводу новой власти в Украине, Зеленский сталкивается с мрачной реальностью: кардинальные перемены в Украине трудны, а ожидания общественности высоки. Президент изо всех сил пытается выполнить предвыборное обещание о радикальных переменах в стране, но доверие к его правительству начинает рушиться", – говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что Зеленский уже запустил реформы, которые ранее были немыслимы для Украины. Так, Кабмин передал более 500 госкомпаний в Фонд государственного имущества для быстрой приватизации. А законопроект о рынке земли, который сейчас рассматривает Верховная Рада, – это то, чего ни один украинский лидер не смог достичь за три десятилетия, отмечают в издании. Упоминается и банковская реформа, которая "помешает коррумпированным олигархам требовать компенсации за национализированные банки" (отметим, что соответствующий законопроект еще не вынесли на рассмотрение в сессионный зал).

"Люди, которых Зеленский привел в политику, были в основном незапятнаны связями с олигархами и в значительной степени, невосприимчивы к коррупции. Действительно, Зеленский продемонстрировал свою независимость от традиционных украинских политических воротил, разрывая связи с Игорем Коломойским, миллиардером, чей телеканал стал основой прихода к власти Зеленского", – пишут авторы.

Они также подчеркивают, что попытки выполнить многие из обещаний Зеленского сталкиваются с сопротивлением. Например, Украина нуждается в тщательном пересмотре правовой системы, если собирается бороться с коррупцией, однако пока неясно, помогут ли массовые увольнения в прокуратуре и изменения в службах безопасности. В то же время коррупционные дела по-прежнему стопорятся в судах. Отмечают авторы и отсутствие ощутимых успехов в экономике.

"Экономика также не улучшилась: рост в 2020 году прогнозируется на умеренном уровне 3,5% – такой же показатель, как в 2018 и 2019 года, что очень далеко от 7%, обещанных новым неопытным премьер-министром Алексеем Гончаруком", – говорится в материале.

Еще одной проблемой называют обещание Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. Президент столкнулся с "неприемлемым требованием президента России Владимира Путина о том, чтобы Украина отказалась от части своего суверенитета над Донбассом".

"Как человек со стороны, без политического опыта, Зеленский также сталкивается с сопротивлением большей части гражданского общества и интеллектуального класса Украины. Частично причиной этому является прошлое президента, связанное со сферой развлечений, а также его доверие к узкому кругу артистов, комиков и телевизионных продюсеров. Критики также считают, что президент недостаточно привержен национальной и культурной самобытности Украины. По мнению многих критиков президента, пока Украина воюет с Россией, Зеленский должен четко формулировать прозападную позицию", – пишут авторы.

В статье приводится и ухудшающаяся статистика, отражающая веру общественности в способность страны двигаться вперед. Количество украинцев, считающих, что Украина движется в правильном направлении, снизилась с 57% в сентябре 2019 года до 25% на сегодняшний день, согласно недавнему опросу Центра Разумкова. За этот же период количество избирателей, которые говорят, что страна движется в неправильном направлении, выросла с 17% до 53%. Лишь 21% считает, что Украине сможет преодолеть множество проблем в ближайшие несколько лет.

"Еще больше признаков того, что медовый месяц Зеленского закончился. Теперь он сталкивается с такими же политическими интригами и саботажем, которые свергли его предшественника Петра Порошенко. Некто выпустил запись разговора премьер-министра Гончарука, где он говорит, что Зеленский был профаном в экономических вопросах. Также антипрезидентские СМИ назвали нового главу аппарата Зеленского, Андрея Ерамака – российским агентом", – пишет издание.

Авторы считают, что отчасти Зеленский сам виноват в ухудшении настроений общества. Его решение назначить политически неопытных людей на ключевые посты, омрачило тот оптимизм, который сопутствовал его победе.

"Ошибки стали слишком частыми, особенно в парламенте и правительстве. Беспорядки в кулуарах, в некоторых законодательных комитетах, министерствах и государственных учреждениях. Например, бюрократия в здравоохранении не предоставила даже минимальной информации общественности о глобальной вспышке коронавируса, что привело к позорным сценам, где протестующих бросали камни в автобус с эвакуированными из Китая", – говорится в материале.

По мнению авторов, чтобы избежать срыва своего президентства, Зеленскому нужно быстро переориентироваться.

"Во-первых, он должен обеспечить свою власть в парламенте, чтоб принять критическое законодательство. Необходимо превратить его политически неопытных депутатов в эффективное законодательное большинство, не концентрируя слишком много полномочий в своих руках. Это также требует более четкого определения идей и принципов, которые сделают "Слугу народа" политической партией, а не просто движением по избранию президента. Команда Зеленского, кажется, понимает это и начала переформатировать партию в откровенно центристскую, забирая лучшее из либерализма свободного рынка и социал-демократии. Благодаря партийной идентичности и твердому набору принципов, депутаты Зеленского с меньшей вероятностью попадут под влияние олигархов и их денег", – говорится в статье.

Во-вторых, Зеленский должен выполнить свое обещание по прекращению войны на Донбассе, считают авторы. Он должен признать, что "проведение выборов на оккупированных территориях будет невозможным, пока Россия посылает войска, чтобы убивать украинских солдат".

"Он должен удвоить усилия, чтобы бросить вызов оккупации России в международных судах, активизировать общение с украинцами, живущими под властью России, через СМИ и укрепить военный потенциал Украины. Он также должен отказаться от своих бесконечных попыток убедить Путина, что раздражает большинство украинских интеллектуалов, ветеранов войны и представителей общественности, расценивающих действия президента, в лучшем случае как наивные, а в худшем – как предательство", – считают авторы.

В третьих, несмотря на продолжающийся умеренный экономический рост, "Украине нужен переломный момент, чтобы перезарядить и ускорить экономику".

"Одной из важных реформ может стать создание мощного экономического арбитражного суда, для которого Министерство юстиции готовит законопроект. Возможно, такой суд, укомплектованный опытными, незапятнанными судьями с Запада, будет обладать широкими полномочиями по обеспечению соблюдения контрактов и защите прав собственности, что является необходимым условием для любого бума иностранных инвестиций".

По мнению авторов, реализация всех этих подходов, большинство которых уже обсуждается в правительстве, потребует скоординированного, систематического ответа.

В таких условиях, шансы Зеленского все еще хороши, говорится в статье. Несмотря на ошибки администрации и атаки врагов, президент все еще может рассчитывать на поддержку среди украинцев. Признаком того, что Зеленский серьезно относится к усилению своей позиции на посту президента, "стало увольнение главы Офиса президента Андрея Богдана, подчиненного Коломойского". Авторы пишут, что Ермак является опытным переговорщиком в Украине с администрациями Путина и Трампа.

"2020 год станет ключевым для правления Зеленского. Если он продолжит, как и прежде, он столкнется с растущими препятствиями, увидит, как его поддержка исчезнет, и не сможет по-настоящему реформировать Украину. Если он переориентирует свою администрацию и сделает все правильно, у него будет шанс не только сохранить свою личную популярность, но и занять свое место в истории - как самого успешного президента Украины со времен получения независимости", – подытожили авторы.