Беларусь готова к интеграции с РФ, но "без понуждения", – Лукашеко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения".

Об этом сообщает БелТА.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", – сказал лидер Беларуси.

Лукашенко напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным Беларусь всегда инициировала реальную интеграцию: "наших государств – России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", – говорит президент Беларуси.

Он уточнил, что Беларусь однозначно выступает за "реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир".

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин уговаривал Лукашенко создать "сверхдержаву" из двух стран, что помогло бы ему обойти ограничения президентских сроков, став лидером нового Союзного государства. Однако такой "план провалился" после встречи Путина с Лукашенко в Сочи 7 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Александр Лукашенко заявил, что РБ никогда не станет частью другой страны, даже "братской России".