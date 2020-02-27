"Холодная деоккупация". В "Голосе" представили свой план возвращения Донбасса и Крыма

Партия "Голос" презентовала свою стратегию возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом они заявили во время презентации в Музее истории Киева.

"Сегодняшний наш план – это, на самом деле, план для обсуждения, многое в нем можно менять. Потому что серьезный план – это тот, который поддерживает большинство экспертов и которому верит украинское общество. Но этот план серьезен – и основан он на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней. Мы предлагаем мир на украинских условиях", – заявил нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук.

"Мы назвали его "План холодной деоккупации". "Холодной", потому что надеемся – не уверены, но надеемся – что именно таким способом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме", – рассказал он.

По его словам, и Донбасс, и Крым – "это неотъемлемая территория Украины. И мы не имеем права разменивать их друг на друга".

Вакарчук заявил, что "Минские соглашения" убивают украинцев, они создают иллюзию движения к миру и размывают сувернитет Украины. Если их соблюдать, "Украина не получит мир на своих условиях". Они лишь приостановили горячие бои на Донбассе, и совсем не дают ответа, как вернуть Крым.

Нардепы описали несколько этапов деоккупации украинских территорий:

Первый этап объясняет принцип "Долгосрочного прекращения огня", это предложение имеет целью уточнить места расположения и порядка пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), направленное на облегчение пересечения линии разграничения гражданским населением и страхование от незаконного проникновения представителей незаконных вооруженных формирований.

Второй этап предлагает "Создание демилитаризованои зоны", привлечение международной полиции и закрепление мест постоянного пребывания личного состава, вооружения и техники ГПСУ, ВСУ и НГУ вне демилитаризованой зоны, а также обустройство необходимой инфраструктуры.

Третий этап предлагает "Начало процесса разоружения", который предусматривает согласование условий, порядка и сроков отвода, учета, временного хранения и дальнейшего вывода (ликвидации) с территории ВОТ тяжелого вооружения и бронетехники.

Четвертый этап имеет целью "Создание предпосылок деоккупации", который разъясняет согласование последовательных практических шагов, направленных на совместное участие в системном процессе постепенного полного разминирования территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый этап предлагает "Непосредственный процесс деоккупации", который предусматривает, обеспечивает и финализирует обеспечение деятельности временных администраций Украины, которые будут осуществлять управление при реинтеграции.

"Самым главным, что поможет воплотить наш план в будущем, остается политическая воля государства и власти. Мы же претендуем только на одно: наше государство должно быть целостным и суверенным ", – подчеркнул Сергей Рахманин.

Как ранее сообщал Фокус:

В Сети появился фейк о сложении Святославом Вакарчуком депутатских полномочий.