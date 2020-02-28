Не только Кабмин. В ОП назвали вопросы внеочередного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Как стало известно LB.ua из собственных источников, среди них есть и касающиеся Кабинета министров.

Обращение направлено Разумкову сегодня, 28 февраля. По словам источников, в числе заявленных президентом вопросов значатся:

- допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений;

- ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины;

- внесение изменений в закон "О противодействии коррупции";

Кроме того, в повестку дня также включен "вопрос о Кабинете министров", без уточнений.

Сегодня вечером, 28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.

Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).

Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

21 февраля премьер-министр Алексей Гончарук выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе.