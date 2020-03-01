Разумков: Заявление премьера об отставке в Раду не поступало

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", – сказал Разумков журналистам.

На вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, Разумков не ответил.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", – сказал спикер.

Он отметил, что на внеочередном пленарном заседании перед парламентом будут отчитываться Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора.

Разумков добавил, что на все интересующие вопросы смогут ответить члены правительства, которые также будут присутствовать на парламентском заседании в среду.

Напомним, вечером, 28 февраля, пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского. В повестке заседания есть пункт о работе Кабмина, однако про детали ничего не сообщалось.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.

Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.

Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).

Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

21 февраля премьер-министр Алексей Гончарук выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе.