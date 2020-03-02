Рада может проголосовать за четырех новых министров. Назначение Тигипко под вопросом, – СМИ

4 марта Рада, кроме назанчения нового премьера, может сменить троих министров и назначить одного нового министра..

Об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники.

Речь идет о МИД, Минздраве, Минсоцполитике и МинВОТ.

Также на Банковой якобы рассматривают возможность учреждения новой должности в Кабмине – вице-премьера по промышленности.

Что касается МИД, то на смену Вадиму Пристайко может прийти нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, а в МинВОТ (которое отделят о Министерства по делам ветеранов), скорее всего, пойдет представитель Украины в минской ТКГ Алексей Резников.

Кто после ухода Кулебы будет заниматься вопросами евроинтеграции – пока не понятно. Возможно, сам Кулеба будет совмещать две должности.

LB.ua, в свою очередь, пишет, что назначение бизнесмена Сергея Тигипко новым премьером может и не состояться.

Дело в том, что Тигипко попадает под закон об очищении власти: он работал вице-премьером в правительстве Азарова и был "комсомольским вожаком" еще при СССР.

Но в деле увольнения Гончарука на Банковой якобы уже поставили точку. Таким образом, если не удастся назначить Тигипко, новым премьером временно может стать вице-премьер Денис Шмыгаль.

"Шмыгаль – хороший технический исполнитель. И у него нет ярко выраженных политических амбиций. Он был бы неплохой альтернативой", – говорят в Офисе президента.

Также под увольнение могут попасть директор НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.