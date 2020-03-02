"Ничего особенного": Гончарук о своей встрече с Ермаком в ресторане
Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал свою встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком в киевском ресторане. Об этом рассказал премьер во время брифинга в Кабмине.
"Я каждый день встречаюсь с кем-то, разговариваю, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было, мы обменялись мыслями по поводу того, что происходит. Обговорили ряд рабочих вопросов", – завил Гончарук.
Также он добавил, что во время его встречи с Ермаком не обсуждалось никаких вопросов, требующих отдельного внимания.
"Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать", – подытожил премьер.
Стоит подчеркнуть, что вечером 1 марта премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.
Европейский журналист Кристофер Миллер, который стал свидетелем встречи сообщил, что отчетливо слышал имя олигарха Игоря Коломойского.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра. По другим данным, Тигипко могут назначить на должность вице-премьера по экономическим вопросам.
- Позже, Зеленский подтвердил, что встречался с Сергеем Тигипко. Гончарук в свою очередь заявил, что "сколько здесь работаю, меня увольняют" и также подтвердил, что встречался с бизнесменом.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в правительстве точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".
- Спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня сообщил, что в парламент заявление Гончарука об отставке не поступало.