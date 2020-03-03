Гончарук: Система сопротивляется, но мы не изменим своим принципам

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не изменит своим принципам, даже несмотря на "сопротивление системы".

Такими словами он открыл заседание Кабмина.

"Рад видеть вас в хорошем настроении. У нас, очевидно, сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим. Будем работать и сегодня в частности", – сказал он.

"Думаю, что примем много решений, направленных на то, чтобы наша страна стала более успешной в краткосрочной и долгосрочной перспективах", - добавил Гончарук.

Также премьер отметил, что "сегодня день приватизации" и глава Минэкономики Тимофей Милованов "порадует новыми объектами".

По словам Гончарука, сегодня 412 объектов должны дополнительно передать на приватизацию.

"Если добавить к 530, которые уже переданы – это рекорд", – отметил премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.

Вечером 1 марта премьер Гончарук и глава Офиса президента Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.