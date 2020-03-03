В каждом министерстве будет должность "цифровика". Кабмин принял решение

Во всех министерствах, обладминистрациях, госкомпаниях, агентствах и других органах исполнительной власти появится свой руководитель цифровой трансформации.

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабмина, пишет в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

Речь идет о CDTO (Chief Digital Transformation Officer).

На уровне госорганов этот человек будет профильным заместителем руководителя. В Минцифре говорят, что будут согласовывать их назначение и координировать их работу.

У Федорова уже готовят систему подбора менеджеров, их обучения, адаптации и думают над системой KPI для них.

В качестве пилотного проекта, первые CDTO уже появились в Херсонской ОГА и Харьковской мэрии.

"Это новый уровень менеджмента государственной политики. Думаю, мы одни из первых в мире, кто начал реализовывать такой подход", – добавил Федоров.

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