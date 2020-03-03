Гончарук просит суд запретить Раде голосовать за его отставку (обновлено)

Премьер-министр Алексей Гончарук подал иск в Окружной административный суд Киева и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сказано, что ответчик – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, а третье лицо – президент Украины Владимир Зеленский.

"Истец просит суд запретить Председателю ВРУ Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВРУ 4 марта 2020 вопрос об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или освобождения кого-либо из членов правительства, а также запретить внесение на голосование ВРУ повестку дня, в котором содержится вопрос об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или освобождения кого-либо из членов Кабмина", – сказано в сообщении.

Суд сообщает, что сейчас решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Тем временем, на заседании фракции "Слуга народа", которое происходит сейчас, спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что "в своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку", сообщает Украинская правда.

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Пресс-служба Кабмина утверждает, что Гончарук такого иска не подавал.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Тигипко должность в Кабмине точно не получит, но добавил, что на внеочередном заседании будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.

Вечером 1 марта премьер Гончарук и глава Офиса президента Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.